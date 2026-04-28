第63回ギャラクシー賞の年間最終入賞作品が28日に発表され、カンテレ制作のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』がテレビ部門で入賞した。【写真】『ぼくほし』「予想外」のラスト …磯村勇斗＆堀田真由2ショット「結婚しましょう」『僕達はまだその星の校則を知らない』は、2025年7月クールのカンテレ・フジテレビ系月10枠で放送。脚本家・大森美香氏のオリジナル作品。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用