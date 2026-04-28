タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が28日、PJ BASICの公式インスタグラムに登場。新色ランジェリーを華麗に着こなした。【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄先日、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表された森。マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用したビジュ