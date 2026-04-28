新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。イベントでは香取の睡眠や休日の過ごし方についてトークを展開した。【写真】ブルーのジャケットでさわやかな笑顔を見せた香取慎吾自身の平均睡眠時間は4〜6時間だという香取は日本人平均が7時間20分だと聞くと「もうちょっと寝たいとはあるけど今はベスト。こんなに大きく発表されるなん