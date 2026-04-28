モデルの蛯原友里（46）が29日までに自身のインスタグラムを更新。レアなたけのこ掘りショットを公開した。「先日たけのこ堀りさせてもらいました」とつづり、竹やぶの中での姿を公開。「自然のパワーに圧倒されながら家族で沢山のたけのこを収穫」とつづった。「こちらのたけのこはしっかりと管理された土壌の良い場所で育っているのでアクが少なく柔らかくて本当に美味しいんです…！幸せでしたー」と記し、夫でヒップ