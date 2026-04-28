デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・三田にあるうどん店「自家製麺へんくつ」です。（撮影：上田佳代子）【写真】新メニューは、胡麻だれのコクが引きのある麺とよく絡む「汁なし坦々うどん」* * * * * * *新食感のうどんとサクサクの天ぷらを味わう丼を覆う緑鮮やかな〈にらうどん〉