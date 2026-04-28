俳優の松たか子と阿部サダヲが、28日より放送のNTTドコモビジネス新TVCM『サイバー攻撃の心配』篇に出演する。昨年7月の社名変更後、第2弾となる本CMで、阿部はコンビニ店長に、松はコンビニに訪れ危険を回避する同社の営業担当“ドコビジさん”を演じる。【動画】素敵な関係！大爆笑をみせる松たか子＆阿部サダヲ松と阿部は、昨年夏に放送されたドラマ『しあわせな結婚』で殺人犯の妻と弁護士の夫という異質な夫婦役を演じ話