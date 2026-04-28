元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元サッカー日本代表のピッチ上での様子を振り返った。この日は元サッカー日本代表の小野伸二氏、Jリーグの野々村芳和チェアマンらとそろって登場。試合中、熱くなったときは何と言っているかと質問されると、「伸二さんがタックルとかやられて、僕みたいなタイプがケンカしにいくみたいな」と状況を説明し