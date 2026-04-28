美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *Q. まつ毛や眉毛が薄くなってきて寂しい印象に。メイクでなんとかするしかないのかしら?美人で知られる知人に、ばったりお会いしたときのこと。「なんだか顔つきが変わったみたい。疲れているのかしら？