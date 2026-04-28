文化庁が公表した令和6年度「国語に関する世論調査」によると、「潮時」の意味について、辞書等で本来の意味とされてきた「ちょうどいい時期」と答えた割合は41.9%だったそう。時代の流れで日本語が変化していくなか、新聞や雑誌、書籍などあらゆる媒体の誤字脱字を拾い上げ、言葉の精度を極限まで高めているのが「校閲記者」たちです。そこで今回は、産経新聞からテレビ番組のテロップまで、多岐にわたる媒体の校閲を一手に担う産