〈発売中の『婦人公論』5月号から記事を先出し！〉美しい花を見ると心が癒やされ、幸せな気分に。またその時期にしか見られないという特別感が、さらに気持ちを高揚させてくれます。日本全国の花畑や庭園に詳しい舩山純さんに、この春おすすめの観賞スポットを聞きました（構成：島田ゆかり）個性的な11の庭園に多数のバラが* * * * * * *５〜６月はベストシーズン私が「花旅」に興味をもったのは、ガーデニングがブームになった35