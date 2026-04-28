FRUITS ZIPPERの真中まなさんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。「スケベの目つき」を公開したところ「激ヤバ画像で爆笑」「アイドルがこんな写真あげていいの？」といった声が上がっています。【写真】FRUITS ZIPPERメンバーの「スケベの目つき」「漫画みたいな目してる」真中さんは「お互いをスケベの目つきでみるのがうますぎる」とつづり、2枚の写真を投稿。メンバーの松本かれんさんとのツーショットです。1枚目では真