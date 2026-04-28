株式会社サンマルクホールディングスは4月28日、東京スカイツリータウン・東京ソラマチに、「BAKERY CAFE C（ベーカリーカフェ C）」東京ソラマチ店をオープンしました。同ブランドの東京出店は今回が初めてです。「BAKERY CAFE C」は、「日本のパンの価値を体験として届ける」をコンセプトにしたベーカリーカフェ。Croissant（クロワッサン）、Coffee（コーヒー）、Café（カフェ）の3つの“C”を軸に、パンやドリンクを