俳優の窪塚洋介さんは4月24日、自身のInstagramを更新。家族3人のすてきな姿を披露しました。【写真】窪塚洋介の家族ショット「素敵〜」洋介さんは「GUの母の日向けギフト（GU for Mother's Day）」とつづり、1枚の写真を載せています。家族3人で撮影した姿です。窪塚さんは黄色いシャツ、妻のPINKYさんは青いカーディガン、息子の窪塚愛流さんは緑のシャツを着用し、全員が違う色の服というカラフルな装いを見せています。この投