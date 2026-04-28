今夏に発売される「フェアレディZ」の実車が初公開へ日産を代表するスポーツカー「フェアレディZ」。さらなる進化を遂げたマイナーチェンジモデルの実車が、2026年5月5日に開催されるイベント「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」にて初公開（アンベール）されることが明らかになりました。【画像】超カッコいい！ これが「新型フェアレディZ」 画像で見る（30枚以上）2026年夏に発売予定とアナウンスされている