平野歩夢選手の愛車に注目！2026年3月5日、ステランティスジャパンはジープ初の四輪駆動ハイブリッドモデル「Avenger 4xe Hybrid」を発表。加えてアンバサダーに平野歩夢選手が就任し、注目を集めています。発表会では、愛車が本格オフロードSUV「ラングラー」であることを明かし、ユーザーから好意的な反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ 「平野歩夢」×「高級SUV」を画像で見る！平野選手は、「もともと最も