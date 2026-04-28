Image: THANKO 臭いものは“冷やして”フタをするのが正解。これからの時期、気温がどんどん上がって夏日がやって来ます。それはイコール、食べ物が傷みやすくなり生ゴミが臭くなりやすいということ。コバエや害虫も寄ってきますし、対策が迫られますよね。生ゴミ臭は冷やして密閉サンコーの冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」は、箱の中を-6.4度の冷却と密閉で生ゴミ臭を根