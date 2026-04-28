全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の副音声プレミアムトーク上映、応援上映、SCREENX／ULTRA 4DXでの上映が決定した。 参考：『名探偵コナン』沢城みゆきは“萩原千速”をどう継いだ？田中敦子さんの魂を宿した表現 原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超える『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28