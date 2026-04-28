ＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議がニューヨークの国連本部で開幕しました。会場では被爆の実相を伝える展示も行われています。 矢田息吹記者「ニューヨークの国連本部前です。いよいよＮＰＴ再検討会議が始まります。核軍縮に向けて進展はあるのでしょうか」 ＮＰＴ再検討会議は１９１の国と地域が参加し、原則５年ごとに核軍縮の方向性について議論するもので、被爆者や広島市の松井市長らが傍聴