お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（49）が、28日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に生出演。ゲストでスタジオに訪れた『名探偵コナン』の江戸川コナンくんに、直球で質問を投げかけた。【画像】“大惨事”…謝罪した高山みなみ「神奈川県、横浜の皆さん、ごめんなさい」きょう28日、東京ドームで開催されるプロ野球「読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの