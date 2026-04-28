中国創業のAIスタートアップ「Manus」をMetaが買収することになっていた案件について、中国政府が差し止め措置を行ったことがわかりました。Metaは20億ドル(約3200億円)での買収を予定していました。China blocks Meta's $2 billion takeover of AI startup Manushttps://www.cnbc.com/2026/04/27/meta-manus-china-blocks-acquisition-ai-startup.htmlChina blocks Meta from acquiring AI startup Manus | AP Newshttps://apnews