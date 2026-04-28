◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発。中５日で上がったマウンドで、今季最短の５回５安打４失点（自責３）で降板した。５回に痛恨の逆転３ランを浴び、３試合ぶりの３勝目はならなかった。この日は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれ、試合前には「Ｘ