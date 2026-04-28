昨年の京都２歳Ｓ勝ち馬で、現在は右第１指骨剥離（はくり）骨折で休養中のジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）で復帰することになった。吉岡調教師が４月２８日、明らかにした。同馬は昨年末のホープフルＳ８着後、骨折が判明して、休養に入っていた。「ダービーを目標に、（栗東近郊の）チャンピオンヒルズで順調で