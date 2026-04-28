お笑いコンビ「たくろう」が２８日、東京・東京タワーで行われた「東京タワーオールフリーＤＡＹ」体験取材会に出席した。２人は普段の漫才衣装から一変、水色のシャツやデニムジャケットなど爽やかな衣装で登場。新ブランドメッセージにちなんで「心の蓋を開けたいこと」を一筆した。きむらバンドは「おしゃれに対する恥ずかしさ」と書き、その心について「服とかはあまり興味がないので、（今日の衣装も）恥ずかしい。照れ