株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、恋人がいる成人男女２００人（男性１００人・女性１００人）を対象に、「カップルＬＩＮＥ」に関するアンケート調査をインターネットで実施した。恋人がいる成人男女２００人に「恋人とどのくらいのペースでＬＩＮＥをしていますか？」と尋ねたところ、最多は「１日に何度もやり取りする」１０９人（５４．５％）だっ