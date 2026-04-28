【モデルプレス＝2026/04/28】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA）が27日、テレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。練習生時代について振り返った。【写真】世界的アイドル、ファン衝撃の初出し情報話す姿◆NCT中本悠太、練習生時代の秘話今回、番組ではInstagramフォロワー860万人を誇り、NCT 127での活動の