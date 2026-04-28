【モデルプレス＝2026/04/28】28日、放送批評懇談会より「第63回ギャラクシー賞」の入賞作品が発表された。【写真】「第63回ギャラクシー賞」個人賞を受賞した大河出演俳優◆特別賞に「ばけばけ」個人賞は岡山天音志賀信夫賞には重延浩、フロンティア賞には「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」（TBS／JNN）、テレビ部門にはドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（関西テレビ放送／ホリプロ）や、ドラマプレミア23「