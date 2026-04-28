「建物が燃えている」鹿屋市で火事 鹿屋市で27日夜、木造の建物などが全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 鹿屋警察署によりますと27日午後6時ごろ、鹿屋市輝北町平房で「建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、木造平屋の建物1棟と隣接する牛舎、あわせておよそ140平方メートルが全焼し、建物の焼け跡から1人