火を入れるとかたくなりがちな鶏むね肉。電子レンジ調理だとなおのことパサつきそう……と思っていませんか？でも、ちょっとした工夫でレンチンでも驚くほどやわらかくなるんです。今回は、鶏むね肉をしっとり仕上げる電子レンジメソッドをご紹介。覚えておきたいプロのワザです。電子レンジで鶏胸肉をしっとりさせる方法➀ 身が締まらないよう、火通りをゆるやかにするため、2枚で加熱＆アーチ形ラップがキモ。耐熱皿に皮目