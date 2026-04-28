センテラス天文館前の電車通りに計画されている新たなアーケードについて、鹿児島市の建設会社がおよそ5億円で落札し6月に着工することが分かりました。 天文館の事業者などでつくる実行委員会は雨や火山灰を気にせず買い物を楽しめるように、センテラス天文館前に新たなアーケードの設置を計画しています。 アーケードは長さ28.5メートル、高さ9メートルほどで「宇宙」をコ