ドル円は会合で据え置き反対派が増えたことを受けて円買い ドル円は日銀金融政策決定会合での据え置きが6対3となり、3名の反対が出たことを受けて円買い。反対派高田、田村、中川の3委員。安値は159.22円 USJDPY159.33