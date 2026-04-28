展望レポートでの2026年度物価見通しは、中東情勢を受けて大きく引き上げられ、+2.8％となった。1月時点では+1.9％であった。 消費者物価見通し（除く生鮮食品） 2026年度 +2.8％（+2.8％ ～ +3.0％）前回 +1.9％（+1.9％ ～ +2.0％）