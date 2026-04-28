ドル円は159.18円まで、次回会合での利上げを期待か＝東京為替 ドル円は日銀会合を受けて円買いが強まった。市場予想通り政策金利は据え置きとなったが、決定は6対3で、3名は利上げに投票した。展望レポートでは26年物価見通しが前回1月レポートの1.9％から2.8％まで引き上げられており、次回会合での利上げ期待が強まった。 ドル円は発表前の159.50円前後から159.18円を付けた。ユーロ円は186.42円、ポ