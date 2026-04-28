◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズ戦に先発。リードを許した状態で5回4失点で降板し、今季3勝目はならなかった。初回先頭のマーシーを四球で歩かせたものの、慌てず次打者ストワーズを二ゴロ併殺に封じた。この回を3人で抑えると、裏の攻撃で味方から2点の援護をもらった。3回は2死二、三塁を切り抜けたもの