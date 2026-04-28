お笑い芸人のやす子が、27日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。自らを“好感度モンスター”と語り、世間からのイメージに対して「今すごく苦しい」とMCの千鳥・大悟に悩みを吐露した。【動画】“好感度モンスター”やす子「今すごく苦しい」大悟に悩み吐露今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の3人が出演。自衛官キャラでブレイクし