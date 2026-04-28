◇MLB パドレス-カブス(日本時間28日、ペトコ・パーク)カブスの鈴木誠也選手が2試合ぶりの5号ソロを放つなど、第3打席までに2安打の活躍をみせています。この日、5番・ライトで先発出場した鈴木選手は、0-3とビハインドの状況で、2回に先頭打者として第1打席をむかえます。相手先発ランディ・バスケス投手が6球目に投じたスライダーをとらえると、打球は伸び左中間への5号ソロとなりました。さらに1-3と2点ビハインドの3回には2死1