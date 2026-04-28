今回は、単身赴任中の夫の言葉に怒りが爆発したエピソードを紹介します。息子の反抗期は母親のせい…？「ある日、夫が久しぶりに単身赴任先から帰宅しました。そして夫は、反抗期の息子のひどい態度を見て激怒。さらに『息子が反抗するのは母親のせいだ』『ちゃんと子育てしてるのか？』となぜか私を責めてきました。単身赴任前から家事も育児もほとんど協力してこなかったくせに、私を一方的に責めてくるなんて許せないと思い、怒