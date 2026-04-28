【第23話】 4月28日 無料公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏によるマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」第23話「シルミルクとプリーチェ」をヤンチャンWebで無料公開した。 第23話では、スライムとシルミルクが戦闘。スキルの使い方が分からない彼女は一方的にやられてしまうが、諦めず戦い続ける。 ヤンチャンWebでは最新話となる第24話「覚悟の