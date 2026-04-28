【第24話】 4月28日 公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月28日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第24話「スター参上!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第24話では、ユイとドラコが呑み屋通りの劇場に繰り出し、おどりこのリリィと知り合う。ユイは彼女に憧れていたというリリィから「夜のスキル」のレクチャーを