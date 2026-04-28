4月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2025年度選手育成指導者表彰の受賞者を発表した。 同賞は、U12・U15・U18といった育成年代で指導にあたり、U18以降のカテゴリーで活躍する選手の育成に寄与した指導者を顕彰するもの。今年度は全国から14名が選出された。 受賞者の中には、現在ロサンゼルス・レイカーズでプレーする八村塁をはじめ、多くのトッププレーヤーを育て