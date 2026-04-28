★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２データセンター ３フィジカルＡＩ ４半導体製造装置 ５人工知能 ６ドローン ７防衛 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９蓄電池 １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が７位にランクインしている。 中東情勢は依然として不透明で地政学リスクは株式市場の重荷となっているが、ＡＩ・半