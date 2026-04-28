フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが27日、自身のインスタグラム(@yufudayo)でマタニティフォトを披露した。由布さんは「妊娠後期に撮ってもらったときの」と綴り、複数の写真をアップ。「前にプロフィール写真撮ってもらった @studioteddy_official でメイクと撮影をお願いしました! 念願だったドレスも着られていい思い出 プロフィールっぽい写真も撮ってもらったのでせっかくなので