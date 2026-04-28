レアル・マドリーの来季3rdユニフォームは濃いピンク色になるようだ。スペイン『ムンド・デポルティーボ』がユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』の情報を基に伝えている。レアルがピンクのユニフォームを着用するのは来季が初めてではなく、2014-15シーズンと2020-21シーズンに続いてクラブ史上3度目。今回はより濃いピンクを採用するとみられる。Vネックの襟元、クラブエンブレム、アディダスの3ストライプ