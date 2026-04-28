俳優の成田凌さんのサッカー少年時代の写真がDAZNの番組で公開され、大きな反響を呼んでいる。「FIFAワールドカップ2026DAZNアンバサダー」の成田さんは、23日に配信された「内田篤人のFIFA WORLD CUP 2026™ TIME」にゲスト出演。番組では、少年時代に大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)vs.横浜F・マリノスの前座試合に出場し、その後にエスコートキッズも務めた写真が披露された。成田さんと一緒に写っていた