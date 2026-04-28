映像嵐株式会社は4月28日（火）、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 35mm F1.8 II EVO」を発売した。希望小売価格は8万9,000円。ソニーE、ニコンZマウント用をラインアップする。 同ブランドの新たなラインアップである「EVO」シリーズに属する、35mmフルサイズ対応の広角単焦点レンズ。同シリーズは高性能な「Pro」と軽量・廉価な「Air」の中間に位置し、性能・機動性・価格のバランスを