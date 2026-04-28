福沢諭吉とねこ▶▶この作品を最初から読む神話や名作についても改めておさらい！ねこが加わった新たな展開の物語。誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちが