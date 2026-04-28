【写真】美しく大きな月を背に、優しく微笑むショットを投稿した福山雅治 福山雅治が自身のInstagramを更新し、月をバックにしたショットを公開した。 ■福山雅治「お気持ちが沁みます！」と故郷・長崎への感謝を綴る 本投稿は、福山が監督を務めたライブフィルム第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM ＠ NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』を上映し続けるTOHOシネマズ長崎への謝意だ。この作品は、2024年10