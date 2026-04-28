マブチモーター [東証Ｐ] が4月28日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比66.8％増の79.1億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の144億円に対する進捗率は55.0％に達し、5年平均の44.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.6％→10.7％に低下した。 株探ニュース