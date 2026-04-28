ユアテック [東証Ｐ] が4月28日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.2％増の189億円になり、27年3月期も前期比3.2％増の195億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の78円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.4％減の64.9億円に減り、売上営業利益率は