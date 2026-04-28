ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手としては4先発で2勝0敗、防御率0.38と圧巻のパフォーマンスを見せている。次回登板は28日（日本時間29日）に本拠地のマウンドに上がる予定だが、デーブ・ロバーツ監督によると、打席に立たない可能性があるという。米複数メディアが報じた。 ■登板後、翌日はデーゲームに 27日（同28日）の試合では、12戦ぶりの6号アーチを記録した大谷。28日