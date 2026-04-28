佐世保市の聖和女子学院高校が、一部のコースを除いて来年度から男女共学に移行する方針を発表しました。 来年度から男女共学に移行するのは、佐世保市松山町にある聖和女子学院高校です。 運営する学校法人 聖和女子学院によりますと、既存の普通科を総合キャリアと文理アカデミアの2つのコースに再編し、英語科に国際アカデミアコースを 新設します。 このうち、文理アカデミアと国際アカ